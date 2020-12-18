4月以来最大型 金沙剧院办500人售票演唱会

（早报讯）滨海湾金沙的大型剧院今天起一连两晚主办500人的流行音乐售票演唱会“Back To Live”。这是今年4月以来在本地举行的最大型音乐盛会，也是金沙剧院在病毒阻断措施期间关门后首次开放让公众进场。

卫生部也在现场试行如何安全地为参与这类大规模活动的公众进行入场前检测。所有持票者必须在入场时证明他们的抗原快速检测（Antigen Rapid Test，简称ART）结果呈阴性。

根据滨海湾金沙发布的文告与主办方网站指示，检测是免费的。持演唱会两天通票的公众可提早抵达场地进行免费测试，或事先到指定诊所接受测试。持一天票券者则必须在演唱会前一天到指定诊所测试。检测结果的有效期为24小时。

演唱会场地将实施安全距离措施。观众按座位所在的分区，于不同的时间入场，入场时都要用“合力追踪”进行SafeEntry登记。入场后，每一区最多50人，各区再分成每组最多五人；各组之间距离必须至少一公尺，且不能有互动。

观众席间不能进食，主办方会提供免费的瓶装水。现场也有安全距离大使巡逻，确保观众遵守实施安全距离。

这场演唱会的主要表演者是本地英语歌手，如金文明（Benjamin Kheng）、林宇（Charlie Lim）和THELIONCITYBOY等。