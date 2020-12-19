陈诗龙：应保持警惕 保障客工安全

（早报讯）住在宿舍的客工当中有一半以上未曾感染冠病病毒，他们仍然面对染病的风险。总理公署部长兼人力部和贸工部第二部长陈诗龙医生指出，冠病疫情在客工宿舍死灰复燃的可能性真实存在，人们应该保持警惕，保障客工的安全。

陈诗龙周六（12月19日）下午在面簿贴文回应多家国际媒体的评论。包括《纽约时报》和英国广播公司（BBC）的这些媒体日前刊文，指我国在解封第三阶段仍限制客工出行是不公平的做法。

陈诗龙指出，我国采取史无前例的步骤检测所有住在宿舍的客工之后，已经很好地了解宿舍内的冠病感染率。

“虽然有47％的客工曾被感染，但仍有一半还没有，他们仍是容易受感染的一群。”

陈诗龙说，当局已尽力降低客工受感染的风险，并根据改进后的安全标准建造新的客工宿舍。已经有部分客工今年10月开始搬入新建宿舍，现有的专门建造客工宿舍平均入住率也下降至60％。

“我国将为所有客工免费注射冠病疫苗，并采取适当的措施来保护他们，除了降低接触病毒的风险之外，也每14天进行一次检测，和借助接触者追踪器材，尽快识别与隔离任何新病例。”

陈诗龙说，当局了解防疫措施对客工来是艰苦的，并感谢他们的理解与牺牲。

“当条件允许时，我们已经谨慎地放宽限制，在安全管理措施到位的宿舍中居住的客工已经获准使用厨房、健身房以及篮球场等公共和娱乐设施，也可以在休息日前往休闲中心……随着解封进入第三阶段，新的试验计划将允许客工从2021年第一季度开始，逐步重新回返社区。”