5年前车撞脑损兴讼 女顾问瞒实情索750万赔19万

（早报讯）女顾问五年前过马路时遭汽车撞，称至今依然脑受损、言语及记忆能力衰退，今年中还脑中风，入禀法院求偿超过750万元，结果她的医生在审讯中“爆料”，揭露她隐瞒曾两年前骑电动踏板车时自己跌倒，再度撞伤头，最终只获赔逾19万元。

高庭法官昨午（12月18日）公布的判词中指出，身为医疗研究顾问公司Clearstate中国区域主管的邱芝珍（44岁）故意隐瞒实情，只有其中一名为她治疗的脑科医生知晓她再度发生事故撞伤头，就连她的律师以及各种专家证人都不知情。她的隐瞒造成审讯没法正常进行，辩方也无法针对此事盘问专家证人。

另外，法官指她今年的中风，无法确定是否由五年前的车祸所造成，加上她对于自身的就业情况有所保留，让索赔金额的估算变得非常困难。

车祸发生于2015年9月23日，判词未揭露地点，只指女顾问当时在行人过道过马路时遭答辩人陈家督开车撞倒，但答辩人指行人过道的交通灯失灵，女顾问又一边滑手机一边过马路，双方因此同意由答辩人承担60%的责任。

针对女顾问车祸所受的伤害、当下医药费、交通费、以及看护的费用，双方之前曾同意由答辩人支付15万3050元。但是，女顾问认为答辩人必须承担她因车祸失去的收入、失去的未来收入、失去的赚钱能力，以及未来的医药费等，因此过后再入禀法庭，索讨超过750万元的赔偿。

她称自己在当年车祸中脑部受伤，至今除了言语及记忆能力衰退，还患上精神疾病。她称脑部的伤势并未痊愈，反而在2018年情况恶化，今年7月甚至脑中风。

但是，她传召的众多专家证人中，其中一名脑科医生爆出她曾经在2018年因骑电动踏板车没戴头盔，为闪躲路人自己跌倒，再次撞伤了头部，所以有可能造成脑部再次创伤。

法官指出，答辩人的律师听闻医生的“爆料”后，差点当场从椅子跌下。

法官最终判女顾问为失去的赚钱能力获得15万元赔偿、4万1400元的未来医药费，以及1500元的未来交通费，外加上答辩人之前同意赔偿的15万3050元，赔偿总数因此是34万5950元。（人名译音）