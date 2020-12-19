私吞诊所9000余元还债 牙医助理监四周

（早报讯）单亲妈妈在牙医诊所担任资深牙医助理，为还马国债务私吞诊所9000多元，被判监禁四周。

被告是来自马来西亚的萧丽珍（37岁，译音），案发时她是一名牙医助理。她面对一项失信控状，指她在去年9月1日至今年2月4日期间，私吞诊所9084元。

根据案情显示，被告于2017年就职于一家连锁牙医诊所，担任资深牙医助理。她的职责包括收款和处理每一天交易、每个星期五将诊所收到的钱放进公司银行户口。

被告的经理因收到询问指诊所还有6933元没存入户口去询问被告，被告表示所有款项都已存入，甚至谎称有些病人其实没缴清费用，被告还伪造一张欠钱名单，表示会去追讨。经理和主管追查下，被告声称在去年10月8日丢失了3297元，她过后承认自2019年9月1日以来偷公司的钱。财务经理查出诊所未付现金总额应为9084元。

被告承认盗取公司5787元，但仍然坚持说她丢失了3297元。经理过后报警，被告最终向警方承认私吞全部款项9084元。她把部分钱存入公司银行户口，其余的钱转进自己的户口或转给家人，用来还马国的债务和家人及自己的日常消费。她也用薪水补上挪用资金掩盖罪行，然后继续挪用另一笔。

庭上揭露，公司让被告继续工作，条件是，被告要按月将这笔不诚实挪用的钱还清。截至10月28日，被告已还了8084元。

法官表示，被告的公司很器重她，还继续雇用她，更体现了公司对她的信任。

被告求情时哽咽，她透露自己是一名单亲妈妈，家中有一个10岁的儿子，希望法官轻判。