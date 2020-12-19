危站11楼墙沿 阿叔被捕

（早报讯）七旬阿叔危站墙沿闹跳楼，民防人员及时赶到救人，阿叔被捕。

这起闹剧发生在昨天（12月18日）下午2时23分，地方是大巴窑东第263座组屋。

热心读者拨电《新明日报》24小时热线通报，指有一名身穿红色上衣与浅色短裤的男子危站在11楼墙沿，行径十分危险。

据悉，男子不住在该座组屋，不知何故通过楼梯间爬出外墙的墙沿，双手一度扶着墙壁，视线往下看。

不久后，民防人员迅速抵达，并成功将男子从墙沿拉进组屋内。

11楼居民林小姐（38岁，从事金融业）表示，她当时在家里听见男子在外大声喊叫。“我听不清楚男子喊什么，警察之后敲我门，拿着一个小梯台，询问是不是属于我的。”

李先生（70岁，退休人士）说，他从外回家时，发现许多警察与民防人员，一名男子躺在担架上，医护人员推上救护车离开。

警方受询指出，当时接获一通求助电话，74岁男子在“精神健康法令（Mental Health（Care and Treatment Act）”下被捕，事件中无人受伤。

林先生（65岁，退休人士）指出，他住在隔壁座组屋，发现有多名警察与民防人员出现在家附近楼下。

“当时警方围起封锁线的周围，有半个篮球场般大，底楼草地上设了安全气垫。”

民防局受询时指出，民防人员抵达时，一名男子站在11楼墙沿上，民防人员铺设安全气垫作为预防措施，将男子安全拉回。