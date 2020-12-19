星耀樟宜底层一楼天花板漏水 八家店受影响

（早报讯）因水管爆裂，星耀樟宜底层一楼天花板漏水，宛如“瀑布”，八家店铺受影响，所幸抢修及时，商场出动20名清洁员清理漏水，半小时内让商场运行恢复如常。

这起事件发生在昨天（12月18日）上午11时15分，地点是位于星耀樟宜底层一楼，天花板忽然漏水，不少公众将其过程拍下放上网。

记者今早走访现场发现，漏水情况已被解决，但发生漏水的四周仍被围起来，并放置安全指示牌，防止行人进入。

毗邻饰品店店员阿利莎（18岁）受访时表示，发生漏水的天花板处，几天前就开始有些许水滴下来。

“昨天中午天花板忽然开始漏水，看上去就像一道水帘，漏水速度之快，让店家们都不知所措。”

她也说，当时水蔓延到周遭，至少八家店面收到影响。

一段现场视频显示，不少经过的公众被积水和水帘挡住了去处，有些仓皇地东张西望。

阿利莎也说，整个漏水过程持续了近20分钟，之后星耀樟宜出动近20位清洁人员，帮忙清理地板。

清洁工刘老伯（66岁）受访时说，“昨天我和同事们一同清理了很久，希望这样的漏水事件不再发生。”

星耀樟宜受询时证实这起事件，并指事件发生后，商场迅速应对。

发言人也说，受影响的店家因漏水造成不便近半小时，之后整个运行就恢复正常，商场运营没收到其他干扰。