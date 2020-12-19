进一步开放客工休闲中心让住宿舍客工使用

（早报讯）住在宿舍内的客工接下来将能更频密地使用客工休闲中心，不仅中心的开放时间将延长，客工平日晚上放工后，也可前往休闲中心。至于进一步让客工回到社区活动，前提则是政府必须在一些客工经常到访的社区地点做好准备工作。

昨天（12月18日）是国际客工日，本地多个机构与政府部门合作，为在我国抗疫之旅扮演重要角色的客工群体，安排一系列送暖活动。

人力部属下专门为照顾客工群体的“保障、关怀与接触小组”（Assurance, Care and Engagement Group，简称ACE）从国际客工日（International Migrants Day）至本月20日，与超过20个机构、福利团体、义工组织以及社区伙伴合作，在本地所有八个客工休闲中心举办活动与派发礼包。

人力部长兼内政部第二部长杨莉明与总理公署部长兼人力部和贸工部第二部长陈诗龙医生，今天下午一起出席活动，走访德鲁山（Terusan）客工休闲中心，亲自派发礼包给宿舍里的客工。

陈诗龙在活动后受访时说，当局一直积极接纳如何改善现有做法的不同意见。

“不少客工直接向我们反映，希望调整在休闲中心的时间，我们对此持开放态度。同时，我们也需要时间确保一些社区地点做好准备，比如可兼容合力追踪和客工的蓝色携手防疫器，这些都需要时间。”

杨莉明受访时指出，这一系列活动除了肯定客工为我国经济所做的贡献，也想借机会答谢他们在疫情时期的全力配合与牺牲。

她说：“疫情让更多新加坡人更加意识与感激客工群体，这些活动就是很好的例子…….来自社会各阶层的国人更乐于为客工提供更好的福利。”