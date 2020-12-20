慈善团体成员捐出旅游消费券 为无家可归者订酒店

（早报讯）本地慈善团体Mummy Yummy成员用自己的“重新探索新加坡”消费券，为无家可归的人订酒店住宿，让他可睡在舒适的床褥、冲个热水澡、还有免费餐食，就好像其他国人去度“宅假”一样。

Mummy Yummy上周四（12月17日）在面簿发文，称多位成员捐出自己的“重新探索新加坡”消费券，为目前无家可归的男子Jayden订下九天的酒店住宿。

Mummy Yummy负责人之一曾安妮（40岁）受访时说：“我们用不到消费券，与其让它作废，不如把它用在更需要帮助的人身上。”

她指出，受益人Jayden只是暂时无家可归，目前正在等待建屋发展局为其安排住所，相信两个月后便能入住。这个慈善团队希望能够帮助Jayden度过这两个月，而恰巧政府在这段时期发了消费券，让他们可以利用消费券为Jayden提供住宿。

团队把Jayden安顿在实龙岗的一家廉价酒店RedDoorz，由于酒店不提供餐食，团队还为他供应每日餐食，把饭菜送到酒店房间。

Mummy Yummy在上周五发文称，团队为Jayden订酒店客房到本月23日，但是建屋局已经正式通知他可在22日搬到租赁组屋居住，他不必再露宿街头了。

Mummy Yummy的善举在网上获得赞扬，许多网民纷纷表示愿意将自己的消费券捐出。

有关帖文发布不到两天，已有至少40人留言表示有兴趣捐出自己的重新探索新加坡消费券，不少人已经打电话向Mummy Yummy团队询问如何捐出消费券。

不过团队并没有接受这些的善意，因为公众必须凭电子政府密码（Singpass）才能使用此消费券，该团体是为了公众的隐私安全着想。

曾安妮说：“新加坡人都很有爱心，但我们此举并不是为了筹集消费券，大家其实也可以通过自己的方式用消费券帮助别人。”