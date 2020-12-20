乌敏岛村长：亲自载三兄妹到码头 我没收钱

（早报讯）三兄妹到乌敏岛游玩，弟弟受伤求助无门，岛上村长表示，当天是自己载送三兄妹到码头，并没有收12元，更坚称乌敏岛还有人情味。

《新明日报》昨日（12月19日）报道，三兄妹于周三早晨11时到乌敏岛骑脚踏车环岛游，因下过一场雨，山路湿漉漉又凹凸不平，弟弟林顺文（10岁）在斜坡失去平衡翻车，右小腿遭脚踏车的铁支架刺穿。由于弟弟剧痛，无法走动，姐姐林雯藝（13岁）拦车求助，却处处受阻。她受访时指相继遇上三名司机，但一人拒载，另一人狮子开大口，索50元车费。

最终有一名司机愿意以12元载送，但这一次的经历让三兄妹对岛民感到心寒，觉得人情淡薄，甘榜精神不再。他们的母亲也为其他访客的安危感到担忧，望增强岛上医疗措施。

记者联系到乌敏岛的村长朱先生（75岁），他受访表示是他本人亲自载送三兄妹到码头，而他是出于热心，并没有收半分钱。

他回忆：“当时下着雨，一名女孩拦车，我起初也没有看清楚发生什么事，她也没有说明情况，所以我跟她说我们是有收费的。她说那不用紧，就要离开。”

后来，朱先生看到有一位弟弟坐在地上，腿受伤，还有一位阿嫂上前说明情况，指弟弟无法从那里走回去，请他帮忙。

“我见他受伤，便立刻下车，把他扶上车，直接把他们送到码头。遇到这种情况怎么可能还会收钱。”

朱先生表示，他相信岛民不会见死不救，也坚信乌敏岛还有人情味。

村长指出，乌敏岛上午的访客很多，货车司机也是来回跑不停，担心来不及载客，所以要看那辆货车当时的情况，是否有空位，还能不能载客。

“相信其他的货车司机跟我最初一样，并不了解情况，也不知有人受伤。如果货车司机知道有人受伤，一定会相助。”