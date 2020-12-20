本地首位公开身份HIV女患者 从母体感染

（早报讯）24岁理工学院女学生公开自己出生时就从母体感染HIV，成为本地首名公开身份的女性。

努拉菲卡（24岁，理工学院生）接受《海峡时报星期刊》时表示，自己在U equals U SG公开自己的经历，是为了宣导HIV的正确讯息。

她说，自己3岁时，母亲生了一场大病，医生发现她感染HIV，父亲和她检验后都成阳性，但父母亲并没有将真相告诉她。到了她12岁那年，跟着父母亲到传染病中心复诊，偶然听见医生和父母的谈话，才惊悉这个消息。在那之前，她一直以为自己服用的是维生素。

父母向她确认这件事后，她很抗拒，甚至不肯服药，偷偷把药丢掉。

“当时我没准时服药，病毒载量高，很容易生病。我不敢告诉其他人我是HIV感染者，因为我担心受到歧视。”

她坦言，有朋友获悉她的身份后，屏蔽她，甚至报读理工学院时，申请入学表格某栏问及HIV，她照实回答，指被请去问话。

但不肯吃药的她也尝到了苦果，一度因病情恶化，入院11个月。这令她痛改前非，决定爱惜生命，按时服药。

“那时身体非常虚弱，感觉自己可能会死去。我害怕死亡，又想到大部分朋友都快从理工学院毕业，而我还在工艺教育学院念书，感觉自己错失了很多东西。”

U equals U SG发起人凯特琳的男友也是HIV感染者，努拉菲卡于是联系对方，协助宣导正确的相关知识。

努拉菲卡表示，前男友得知她是感染者后，告诉她：“只能当朋友”。

而实际上她的病情控制得当，是不会传染给其他人的，她也指出，一般人都以为他们都是爱之病患者，但实际上两者是不同的。

她说：“我们应该相信科学，而不是被HIV的污名化影响判断。我国的HIV感染者仍旧面对许多歧视，有些人甚至以为和HIV感染者交朋友，就会被传染，这种想法根本是错误的，这种情况必须改善。”

她强调，和大家一样是人，HIV感染者一样可以上学、工作，组织家庭，希望人们更愿意真心接受。