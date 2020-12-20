涉使用致命武器当街闹事 五名男子被捕

（早报讯）五名年龄介于21岁至40岁的男子，涉嫌在余东旋街使用致命武器纠众闹事被警方逮捕。

根据新加坡警察部队文告，警方昨晚（12月19日）约10时40分接到通报，指余东旋街有两组人马在场互相斗殴。警方一到现场，便查看现场两名伤者的情况。部分嫌犯在这时已逃离现场，一些公众则在场帮助伤者。

根据文告，一名27岁女子及她36岁的男伴，在神志清醒情况下，被送往新加坡中央医院接受治疗。一名29岁男子也因警方在场调查时，行为失检（disorderly behaviour）被捕。

经过现场调查，警方也在嘉宾达街（Carpenter Street）一带，逮捕一名涉嫌参与上述打斗的40岁男子。这名男子在受伤后，被发现躲入一个昏暗的后巷角落，随后送往中央医院接受治疗。

中央警署及刑事侦查局警员也在跟进调查及闭路电视画面协助下，掌握了部分嫌犯的身分。四名年龄介于21岁至34岁的男子在案发后16小时落网。警方目前正在寻找其他嫌犯的下落。

初步调查显示，这场打斗因两组嫌犯，在案发地点附近一家餐馆起争执而引起。警方针对案件的调查正在进行。

根据条文，携带危险武器纠众闹事者，一旦罪成可面对坐牢长达10年，以及鞭刑。