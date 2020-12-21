（早报讯）美国上周五股市先起后跌，受冠病疫情振兴计划的不确定性拖累。

投资者认为美国国会不太可能在最后期限前就9,000亿美元新的冠病援助达成协议，而是可能通过第三项临时支出法案，以避免政府在午夜停摆。

道琼斯工业指数下跌0.41%至3万零179.05点；标普500指数下跌0.35%至3709.41点；纳斯达克指数收跌0.07%，报1万2755.64点。

电动汽车制造商特斯拉（Tesla）因为可能在本周被列入标普500指数而大涨6%，创历史新高。

新加坡海峡时报指数上周五上扬27.28点或0.97％。

今日可关注的股票：

1.翱兰国际（Olam International）旗下的翱兰食品原料（Olam Food Ingredients）以1亿零850万美元（1亿4440万新元）收购美国酱料生产商Mizkan America的辣椒业务。收购价是在一项闭门竞标活动中达成，款项将以公司内部累积收入和现有贷款支付。

2.美罗控股（Metro Group）同李金塔控股（Lee Kim Tah Holdings）及和合控股（Woh Hup），联合成立6000万英镑（1亿零800万新元）的学生宿舍基金，收购英国学生宿舍。房地产组合规模可能扩大到1亿5000万英镑。

3.The Place Holdings买入中冶置地TMK（MCC Land TMK）合资公司的80万股，相等于20%的股权。收购价为每股1元，收购额为80万元。这家合资公司的其他股东包括中冶置地（新加坡）。