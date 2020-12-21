美国非动物蛋白乳制品商本地设研发中心

（早报讯）专门研发非动物蛋白乳制品的美国食品科技公司Perfect Day，将在我国设立研发中心，并聘请和培训本地研发人员、科学家及工程师。

贸工部长陈振声今（12月21日）早走访新加坡科技研究局（A*STAR）的新加坡食品与生物技术创新研究院（Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation，简称SIFBI），并见证Perfect Day与A*STAR签署研究合作协定。

根据协定，新研发中心将为总部设在加利福尼亚的Perfect Day提供研发支持，协助确保公司的研发流程准确、产品质量一致。

新研发中心将在明年4月投入运作。Perfect Day未说明具体投资金额，但表示研发中心的团队规模将占公司全球员工的一成。淡马锡控股是Perfect Day的主要投资者之一。

2014年创立的Perfect Day，主要以合成生物科学的原理出发，将牛细胞中制乳DNA植入菌种，再以发酵技术产出酪蛋白、乳清、糖等元素，与牛奶产生的乳制品无异。

陈振声今早见证仪式后向媒体指出，全球农业食品科技领域近年快速增长，我国政府下来将积极抢攻这块大饼，把新加坡打造成区域研发中心，使农业食品科技领域成为我国经济发展的支柱之一。

他说，随着全球人口不断增长，人类对食物的需求量日益加大，而由于资源有限，人类必须以安全、可持续的方式养活更多人口，促使全球农业食品科技领域正在快速增长。例如，去年全球的融资规模更创下新高，同比上扬17.2％至198亿美元（约264亿新元）。

他也提到，今年的冠病疫情打乱全球供应链，突显我国加速发展食品生产的重要性，新加坡因此必须大力发展农业食品科技领域，强化我国食物供应的韧性。

为提升食物自给能力，政府已推出“30·30愿景”，盼到了2030年，本地出产的农产品可以满足国人30％的营养需求（20％来自蔬果，另10％来自鱼、肉和鸡蛋等食物）。

位于双溪加株的本地首个农业食品创新园也将在明年第二季启用。陈振声说，创新园到时将进一步带动我国农业食品生态的创新，并发挥磁吸效应，吸引国际企业和人才进驻。