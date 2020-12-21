称以为带货是漏税烟不知是运毒 男子上诉得直逃死刑

（早报讯）37岁男子与两同伙一起“带货”，他坚称以为自己带的是漏税香烟而非毒品，但高庭法官认为，男子能赚取高额酬劳，不可能只是走私香烟那么简单。男子向最高法院上诉得直，成功脱罪和逃过死刑。

被告帕加斯面对一项控状，指他在2017年2月8日，与同谋淡米丝莫（35岁）贩运19.42克的二醋吗啡（diamorphine，海洛因的违禁成分）给伊姆兰（52岁）。三人在高庭受审后被判罪成和死刑。

三名被告都提出上诉，最高法院上诉庭日前发表书面裁决，判帕加斯上诉得直，逃过死刑。

根据判词，案发当天，三名被告在裕廊西街第518座组屋的四楼走廊碰面。当时，帕加斯拿出一个装有海洛因的白色塑料袋，交给伊姆兰，然后随同淡米丝莫离开。肃毒局人员随后赶抵现场，将三人逮捕。

审讯期间，帕加斯辩称，他并不知道袋子里所装的是毒品，他以为自己是在走私漏税香烟。但高庭法官不相信他的说辞，法官认为，帕加斯在这项走私活动中赚取高达500令吉的酬劳，如果只是漏税香烟，不可能有这么多的酬劳。而且，香烟与毒品的重量不同，当交出袋子时，帕加斯理应有察觉到。

但三司不同意高庭法官的裁决，三司指出，走私漏税香烟也是犯罪活动，能获得高酬劳并不奇怪，而且根据被告的说辞与证据，香烟与毒品的重量只差380克，若帕加斯没能察觉，也是合理的。

三司考虑后，最终决定裁定帕加斯运毒罪名不成立。