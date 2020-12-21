英国家中隔离逾两周 不料住本地酒店确诊

（早报讯）“在履行居家通知期间竟然感染冠病真令人懊恼。”

64岁英国男子与59岁新加坡籍妻子到本地探亲前已在家中自我隔离超过两周，就连超市也不去，岂料却可能在入住新加坡乌节文华酒店期间感染病毒，让他们懊恼不已。

这名不愿具名的英国籍男子昨天（12月20日）告诉《海峡时报》，为了确保他们不会染疫，他们在启程前往本地前连超市都没去。他说，英国的疫情严重，所以他们努力避开人潮。

早前确诊的13人是于10月22日至11月11日间，分别入住乌节文华酒店履行居家通知。他们从10个不同国家入境，但体内病毒的全基因组排序非常相似，意味着他们可能从同一源头感染冠病。卫生部怀疑他们是在本地受感染，已下令酒店从前天起停止接收房客，以策安全。

这名英国籍男子表示，希望在调查结束后，与我国官方展开全面且坦诚的对话探讨事发经过。

这名男子的妻子是在11月6日，在居家通知期结束前接受强制性检测时，被确诊为冠病病例。

男子在妻子的冠病检测结果呈阳性后，被转到另一家酒店。他之后开始出现干咳、疼痛、发烧和发冷的症状，后来于11月8日确诊。

这对夫妇在国家传染病中心接受治疗后，已转往社区护理设施，并于上个月较迟时候康复出院。他们目前仍在本地。