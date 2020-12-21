另有八名乌节文华酒店职员血清检测呈阳性

（早报讯）在新加坡乌节文华酒店工作的职员有另外八人的血清检测呈阳性，加上卫生部昨天宣布的三人，目前有11名酒店职员确定在早前感染过冠病。

卫生部早前指出，571名乌节文华酒店职员已接受检测。根据该部门今午（12月21日）发的文告，其中570人的聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阴性，最后一人还未接受PCR检测，卫生部正在安排这名职员接受检测。

至于血清检测呈阳性的11名酒店职员，卫生部仍在为他们进行流行病学调查。为了安全起见，卫生部也会为与这11名职员有过密切接触的人进行血清检测。

卫生部昨天也说，已为在该酒店履行居家通知的394人完成检测。当中有391人检测结果呈阴性，昨天确诊的三人已被救护车送往医院。

卫生部说，由于上述三人近期出过国，因此很有可能是在国外受感染。这三人都于近期从印度抵境。

国家公共卫生实验室将为这三人进行全基因组排序与系统发生学（phylogenetic）分析，以确定他们是否与早前确诊的13起病例有关。

早前确诊的13人是于10月22日至11月11日间，分别入住乌节文华酒店履行居家通知。他们从10个不同国家入境，但体内病毒的全基因组排序非常相似，意味着他们可能从同一源头感染冠病。卫生部怀疑他们是在本地受感染，为了安全起见，已下令酒店从前天起停止接收房客。