首批冠病疫苗运抵我国

（早报讯）首批冠病疫苗今天（12月21日）运抵我国。

我国采购的首批美国辉瑞公司冠病疫苗晚上约7时30分，由新航的波音747-400型货运航班SQ7979，从比利时布鲁塞尔运抵樟宜机场。这也是首批送往亚洲国家的辉瑞疫苗。

疫苗抵达后，经机头卸货。装着疫苗的温控箱过后转送到地勤服务公司新翔集团（SATS）的冷冻仓储中心Coolport进一步拆卸，再由专用运输车载往另一个存放设施。

交通部长王乙康也到场见证卸货。

新航今天发文告说，这批疫苗在布鲁塞尔机场被优先安排装进机舱，在新加坡卸货时同样获得优先处理。

新航也说，该公司本月19日也成功使用同一条航线进行试运。“除了确保顺利、安全地运输试航使用的温控箱，我们也积极记录从一个站点到另一个站点，每个箱子的内部温度。我们也测量温控箱内干冰的升华速度（sublimation rate）。”

疫苗从制造厂到布鲁塞尔机场的运输，及从樟宜机场到存放设施则由物流业者敦豪全球货运物流（DHL Global Forwarding）负责。

敦豪今天通过文告指出，该公司从位于比利时北部城市皮尔斯（Puurs）的疫苗制造厂提取疫苗，疫苗送往布鲁塞尔机场一路上有保安车队护送。

抵新后，敦豪负责办理通关事项，以及把疫苗运往存放地点。敦豪也将负责把温控箱运回欧洲。

敦豪说，该公司全程监控疫苗运送全程。每个温控箱里也有配带高端全球定位系统的温度测量器，确保送货全程可监控。