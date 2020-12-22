冠病病患到访地点新增八个

（早报讯）卫生部昨晚（12月21日）公布，有冠病确诊病患近期到访过八个地点。

艾格坊（Anchorpoint Shopping Centre）的星巴克和tcc咖啡厅：12月9日下午12时50分至6时15分

裕冰坊（JCube）的DON DON DONKI：12月10日下午6时10分至晚上8时

义安城高岛屋（Takashimaya）：12月11日下午6时35分至晚上8时25分

裕廊西91街的百美超市：12月12日早上7时55分至10时05分

艾格坊的星巴克和新旺香港茶餐厅：12月12日下午12时40分至3时

西城（Westgate）：12月17日下午6时05分至7时20分

来福士城购物中心：12月19日早上8时55分至9时40分

城联广场（Citylink Mall）的Coffee & Toast咖啡厅：12月19日早上9时45分至10时25分

金文泰3巷的职总平价超市：12月19日早上10时55分至11时40分

卫生部指出，曾与确诊病患有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。

为安全起见，在同个时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。