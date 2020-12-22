（早报讯）美国标准普尔500指数周一先跌后起，投资者对新一轮经济振兴方案的期待抵消了冠病变异病毒爆发的担忧。

多国对英国实行封锁措施，避免传入传染力高的冠病毒株，导致航空股下挫。

道琼斯工业指数上涨0.12%，收报3万零216.45点；标普500指数下跌0.39%至3694.92点；纳斯达克指数收跌0.1%，报1万2742.52点。

新加坡海峡时报指数周一闭市报2846.52，下跌2.46点或0.09％。

今日可关注的股票：

1.LCT控股（LCT Holdings）合伙创办人提出以每股0.60元的价格收购公司所有股权的献议，并已在11月取得95%的股权。该股将在周三（12月23日）除牌。

2.Emerging Towns & Cities今早开市前要求暂停交易，以便在稍后公布一则消息。

3.顶级手套（Top Glove）否认安排数百名员工住在居住条件恶劣的集装箱内。

马来西亚人力资源部周一突击检查集团在吉隆坡附近的一家工厂，发现员工住在拥挤肮脏的集装箱里。集团表示，员工是住在工厂范围外的一座三层楼建筑，而且在工厂工作的员工人数只有450认，并非人力资源部声称的781人。

4.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）以63亿7000万日元（约8210万新元）完成收购日本广岛市一座新建物流设施，属永久地契，总楼面面积逾29万平方英尺。

5.扬子江船业宣布获得总值1亿6200万元的合同以建造六艘集装箱船，使集团今年来新订单总额达14亿2000万美元。

6.新加坡航空公司昨天闭市后披露，6月份发行附加股所筹集的88亿元，目前已运用71亿元，其中在10月14日至本月13日期间共用了9亿元，以资助日常运营费用及偿还债务等。