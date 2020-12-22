查看冠状病毒19最新报道

国大研发新认证技术 可助疫苗防伪

文 / 黄顺杰

发布 / 2020年12月22日 1:32 PM

更新 / 2020年12月22日 5:46 PM

国大研究人员研发一套能运用在疫苗药瓶上的新型识别和认证系统，能有效为药品防伪。图为联合领导研究的国大工程学院化学与生物分子工程系王笑楠助理教授（右），以及参与研究的研究员景琳博士（左）。（何炳耀摄）

字体大小:

（早报讯）随着冠病疫苗开始在全球量产，如何确保疫苗运送安全，不让“假疫苗”趁机流入市面，是各国关注的问题。本地一组科学家研发出一套低成本的新防伪技术，能有效为珍贵的疫苗保驾护航。

经过20个月的研究和实验，新加坡国立大学工程学院化学与生物分子工程系的四名研究员，成功开发一套名为“DeepKey”的防伪系统。团队已于本月初，将研究成果发表在美国材料学旗舰期刊《Matter》中。

联合领导研究计划的王笑楠助理教授（30岁）今（12月22日）早向媒体介绍时说，这套新系统由两个部分组成：一个不容易受到环境因素，如超低温或化学药品破坏的实体标签，以及一套运用人工智能来进行快速识别的软件。

实体标签可以用两种二维材料分别制成。材料在经过处理后，表面将出现类似人体指纹的微观结构，可根据需求裁切成不同大小，并与QR码结合，增强防伪功能。（何炳耀摄）

实体标签可用两种二维材料（two-dimensional materials）分别制成：氧化石墨烯（graphene oxide）以及过渡金属碳或氮化物（MXene）。这些二维材料在经过处理后，表面会出现无法复制的微观结构，如同人体指纹一样独一无二。

王笑楠说，厂商可按需求，将材料裁切成大小不拘的标签，并将标签融入QR码的设计中，再把QR码粘贴在疫苗小瓶上，以增强防伪功能。

参与研究的研究员景琳博士（27岁）也提到，标签的制作过程简单，成本低廉，每个标签的材料费估计只需0.0002美元（约0.0003新元）。

据统计，全球对冠病疫苗的需求将高达100亿剂，数量庞大。王笑楠指出，团队所开发的人工智能软件能利用深度学习功能，在三分半钟内确认标签真伪。

王笑楠说，研发团队正在研究如何进一步缩短系统的认证时间，并将区块链技术融入这套系统，使防伪功能更加精进。

国大团队目前已为这项防伪技术向当局申请专利，但尚未与任何药厂洽谈合作。除了药品，这项防伪技术也能用于珠宝，以及晶片等昂贵的电子产品。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息