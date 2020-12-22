国大研发新认证技术 可助疫苗防伪

（早报讯）随着冠病疫苗开始在全球量产，如何确保疫苗运送安全，不让“假疫苗”趁机流入市面，是各国关注的问题。本地一组科学家研发出一套低成本的新防伪技术，能有效为珍贵的疫苗保驾护航。

经过20个月的研究和实验，新加坡国立大学工程学院化学与生物分子工程系的四名研究员，成功开发一套名为“DeepKey”的防伪系统。团队已于本月初，将研究成果发表在美国材料学旗舰期刊《Matter》中。

联合领导研究计划的王笑楠助理教授（30岁）今（12月22日）早向媒体介绍时说，这套新系统由两个部分组成：一个不容易受到环境因素，如超低温或化学药品破坏的实体标签，以及一套运用人工智能来进行快速识别的软件。

实体标签可以用两种二维材料分别制成。材料在经过处理后，表面将出现类似人体指纹的微观结构，可根据需求裁切成不同大小，并与QR码结合，增强防伪功能。（何炳耀摄）

实体标签可用两种二维材料（two-dimensional materials）分别制成：氧化石墨烯（graphene oxide）以及过渡金属碳或氮化物（MXene）。这些二维材料在经过处理后，表面会出现无法复制的微观结构，如同人体指纹一样独一无二。

王笑楠说，厂商可按需求，将材料裁切成大小不拘的标签，并将标签融入QR码的设计中，再把QR码粘贴在疫苗小瓶上，以增强防伪功能。

参与研究的研究员景琳博士（27岁）也提到，标签的制作过程简单，成本低廉，每个标签的材料费估计只需0.0002美元（约0.0003新元）。

据统计，全球对冠病疫苗的需求将高达100亿剂，数量庞大。王笑楠指出，团队所开发的人工智能软件能利用深度学习功能，在三分半钟内确认标签真伪。

王笑楠说，研发团队正在研究如何进一步缩短系统的认证时间，并将区块链技术融入这套系统，使防伪功能更加精进。

国大团队目前已为这项防伪技术向当局申请专利，但尚未与任何药厂洽谈合作。除了药品，这项防伪技术也能用于珠宝，以及晶片等昂贵的电子产品。