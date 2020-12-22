网上被骂"黑心“”吝啬鬼“ 女网红告技师诽谤获赔六万

（早报讯）因不满被电单车行的技师在网上抹黑，骂她是“黑心”的“吝啬鬼”，女网红入禀法院讨公道，结果打赢诽谤官司，技师须赔偿她6万元。

发起诽谤官司的潘盈升（Vaune Phan，32岁，房屋经纪）酷爱骑电单车，常在社交媒体平台分享生活点滴和电单车旅行照，拥有超过五万名网上关注者，可说是一名网络红人。

被起诉的姚锦成（译音，洋名为Mark Yeow）则是一名电单车发烧友，在不同电单车行担任技师与行销总监。

根据本月份所发出的国家法院判词，抹黑事件源于潘盈升与一家名为Revology Bikes的电单车行之间的纠纷。2018年10月份，车行提出愿意免费为潘盈升的电单车装上摄像镜头，潘盈升试用后可分享感想。潘盈升接受这项建议，同月上网发表评介。

同年12月，由于潘盈升发现使用摄像镜头时出现问题，她于是回到车行更换一个新的。岂料，电单车被发现损坏，她认为是车行人员在更换镜头时所导致，为此在网上批评车行，并到小额索偿庭追讨赔偿。车行在去年4月被令赔偿她4630元。

因看不顺眼潘盈升的行为，姚锦成于去年1月至5月间，在潘盈升和他自己的面簿个人网页，以及在有几十人的通信群组中抹黑潘盈升，批评她是“吝啬鬼”、“装模作样”，以及“黑心”等。潘盈升同年入禀法院起诉姚锦成诽谤。

法官审理后认为，姚锦成的网上评语没有事实根据，并且对潘盈升构成诽谤。例如，潘盈升收下免费的摄像镜头，不意味着她是“吝啬鬼”，因为那是车行主动送给她的。她上网分享不愉快的经验也是合理的行为，不能说是“黑心”。

法官也指出，潘盈升的网上关注者众多，而这些负面评语确实会影响她的声誉，姚锦成必须撤下和停止发表抹黑言论，并且赔偿潘盈升6万元。