共享脚车被恶意扔下桥 视频放上网引挞伐

（早报讯）共享脚踏车被故意扔下桥后，车轮扭曲变形，视频被放上网引网民挞伐。共享脚踏车公司表示已经报警处理。

Instagram页面Sgfollowsall昨日（12月21日）上传一条视频，一台绿色的共享单车被人从一座桥上故意扔下，侧面朝下重重落到地上。短短的五六秒的视频最末还附上一张照片，可见脚踏车的前轮毁坏严重，扭曲变形。那张照片中，一名穿着拖鞋，身材消瘦的青年骑在已经毁坏的共享单车上，似乎还要继续骑行。

由于事发时天色已暗，视频中看不见故意将脚踏车扔下桥的人身形如何，但脚踏车可见被抛高后，越过桥边的围栏，掉落大约三四米的高度。因此一般相信，肇事者应该是故意将脚踏车抛下的。

拍下视频的人似乎也早有准备，拿好相机对准丢脚踏车的人，完整地拍下了脚踏车被扔下桥的过程。

上传视频的页面没有注明事发地点和日期，但该视频仍在一天之内就吸引了2万7000多人观看，不少网民都谴责肇事的青年破坏公物，也有人质疑青年究竟为什么要那么做，直呼这样根本“不好笑”。

一名网友就惋惜道：“这就是为什么我们不能拥有美好的事物”，指害群之马破坏公物，影响共享脚踏车公司的运营。

从视频中可判断，该脚踏车属于共享脚踏车公司Anywheel。该公司回复《联合晚报》询问时指出，已经就该视频报警处理。

发言人表示：“公司极力谴责这种不负责任的做法，我们正在寻求警方协助，进行接下来的调查。”