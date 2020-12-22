我国早从今年4月着手准备采购冠病疫苗

（早报讯）我国首批辉瑞疫苗昨晚（12月21日）顺利抵达，但幕后的准备工作其实早在今年4月已经开始。专家团队经过一番紧锣密鼓的筹划，从8月开始和美国辉瑞公司及其德国合作伙伴BioNTech预先商讨疫苗采购事宜，本月初达成交易协议。

不过，我国首份疫苗预购协议是在更早前的6月份与美国药厂莫德纳（Moderna）签署，当时已支付了订金。那时候莫德纳是疫苗马拉松的领跑者之一。

我国也已预购的另一款中国北京科兴（SinoVac）的疫苗，则是在今年8月签下预购协议的。为确保我国疫苗组合的多元化，尽可能分散风险，团队仍继续进行筛选和采购其他候选疫苗的工作。

今年4月疫情来袭不久，18名科学家和临床医生组成了疗法和疫苗（Therapeutics and Vaccines）专家团，仔细审查逾35款候选疫苗的海量数据，以找出最有望成功开发的疫苗，也评估其他新型疗法和药物再利用方案。专家团由国立健保集团副集团首席执行总裁（医学教育和研究）薛寒友教授带领。

同月底，为着手采购和确保我国及早取得疫苗，来自经济发展局、卫生部、多家医院、卫生科学局和总理公署的成员另外组成了策划小组（疫苗和疗法）。

担任小组主席的公务员首长叶成昌今天透过声明概述以上疫苗筛选和采购过程。他指出，小组根据专家团提供的科学评估，持续跟进不断更新的疫苗数据，筛选出合适的疫苗组合。

这是我国首次大规模采购仍未获得使用批准的药物。政府已准备投入10亿元确保疫苗供应无虞，但并非全都用来采购疫苗，也包括投入“冠病疫苗全球获取机制”和支持国内科研团队研发疫苗的资金。

叶成昌强调，疫苗的采购归功于政府整体协作。“从冠状病毒入侵我国到接收首批疫苗，仅仅过了11个月。这不仅是因为疫苗技术取得显著进步，也有赖于这期间为了确保新加坡能及早拥有疫苗，日以继夜地在幕后默默工作的数十名公务员。”