公用局颁2亿3700万元合约 建设大士供水回收厂设施

（早报讯）公用事业局颁发总值2亿3700万元的合约，兴建大士供水回收厂用于处理工业污水的两座设施，建成后每天可处理15万立方米的污水，相当于60个奥林匹克游泳池。

根据公用局今天（12月22日）发表的文告，当局在今年5月的公开招标活动中共收到11份竞标书，最终由中国建筑工程总公司（新加坡分行）得标。

大士供水回收厂是公用局深隧道阴沟系统（Deep Tunnel Sewerage System）第二阶段的重要组成部分。它将从两条深隧道分别接收工业和住家污水，进行处理。

此次合约拟建的是专门处理工业污水的两座设施。它们采用薄膜生物反应器（membrane bioreactor）系统，与传统系统相比，不仅采用较少空间来处理污水，且步骤较少、水质更好。

经两座设施处理的污水将进一步净化为工业用水，并送回工业区进行再利用。文告说：“设施一旦建成，将是公用局首次回收工业污水进行再利用，为我国提高回收和循环污水的能力，迈出了重要的一步。”

两座设施将在下周三（30日）启动兴建工程，并在2025年12月逐步投入使用。公用局也将另外颁发合约，安装污水处理厂及污水处理程序所须的机械、电力和仪器部件。

这是公用局为大士供水回收厂颁发的第六份重大建设合约。