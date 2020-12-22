黄循财：收紧对英国的边境管制是谨慎做法

（早报讯）有鉴于初步分析显示，新毒株的传染性比已知冠病病毒高出70%，禁止从英国入境的访客，直到我国更了解新毒株，是谨慎的做法。

针对我国收紧对英国的边境管制措施，联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财今天（12月22日）傍晚接受媒体访问时，指出这点。

他说：“除了更易传播之外，新毒株会否导致更严重的病情或有其他影响，都是我们必须进一步了解的。由于这些不确定性和风险，我认为采取这个额外的预防措施是必要且审慎的。”

至于刚运抵我国的疫苗能否有效对抗新毒株，黄循财表示，答案还不明朗，因为不同类型的疫苗采用的科技各异，哪种疫苗能较有效对抗新毒株，是全球科学家在探讨的问题。

黄循财也提醒，边境管制并非万无一失，因为新毒株很可能已传播到英国以外的其他国家，他也不排除新毒株可能会从其他国家传入我国。

“我们再次面临新形势，必须保持警惕，监测新毒株在世界各地的传播方式，然后相应地调整边境管制和社区抗疫措施。”

卫生部今天较早时发文告宣布，过去14天曾到过英国的长期证件持有者和短期访客，将禁止入境新加坡或在我国转机。禁令从明晚11时59分起生效。

从英国返新的新加坡公民和永久居民则必须在抵新后接受聚合酶链式反应（PCR）检测，并履行14天的居家通知。