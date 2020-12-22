三个月来单日病例最多 本地新增29起境外输入病例

（早报讯）我国今天（12月22日）新增29起境外输入病例，其中21人是外籍女佣。这也是过去三个月来，单日新增病例最多的一天。

尽管境外输入病例再次攀升，但联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财今天接受媒体访问时提醒，出现输入病例是意料之中的事，除非我国拒绝让任何人入境，但这将意味着国人无法安排回乡放假的女佣返新，或聘请新女佣。

他指出，不论是建筑业客工，或协助照料年长国人的女佣，我国若想继续享有这些劳动力，就必须允许新的入境者。尽管相当一部分的入境者会带有冠病病毒，但我国备有一整套预防措施，降低社区传播风险。

这包括要求入境者在出发前接受冠病检测，检测结果须呈阴性，以及确保他们抵达我国机场后，由专车直接送往酒店并履行14天居家通知等。

根据卫生部文告，新增的29起输入病例抵新后就开始履行居家通知或接受隔离。这是我国继9月21日出现31起病例以来，单日新增病例最多的一天。

输入病例当中，三人是从美国、哥斯达黎加和印度尼西亚返新的本地公民、一人是从印度抵境的新加坡永久居民、两人是持短期探访证者，其余23人则是工作证件持有者，包括21名女佣在内。

卫生部透露，两名持短期探访证者分别是从印度前来探亲的46岁妇女，以及从印尼航行至我国的22岁男船员。后者在转送到隔离设施前，并未下船。

今天没有新增社区病例或客工宿舍病例。卫生部说，过去一周仅有一起社区病例，目前与其他病例暂无关联。

昨天唯一一起社区病例，即参加游轮度假前确诊的39岁女新加坡公民，在接受血清检测后，结果呈阳性，意味着她是较早前受感染的。

截至今天中午，本地累计确诊病例达5万8461起。目前有47人留院治疗，无人在加护病房留医。另有81名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离，活跃病例总计128人。