利用复制薪水单骗公司逾38万 前人事部副经理监37个月

（早报讯）前人事部副经理利用职位便利，用复制的薪水单瞒天过海，让财务部批下额外工资，四年内骗取公司超过38万元。她因一次拿假没参与工资汇报，被财务部发现工资数额有误，因而揭发她的罪行，她昨天（12月22日）被判坐牢37个月。

47岁的被告诺阿菲扎共面对四项欺骗罪，主控官以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

被告于2012年加入Econ Precast有限公司的人事部，从高级执行员逐步升上副经理的职位。

一般情况下，公司都通过财路（GIRO）给员工发薪水，但碰上员工离职或新聘请的员工，人事部则会另外处理，以支票支付薪水。

为了保密个人隐私，财务部一般看不到员工的资料，只依据人事部计算的数额开支票，再由被告将员工名字填入支票。

2012年4月，被告开始复制薪水单，在财务部不知情的情况下要了多余的支票，再把这些支票收入自己的口袋。她会在准备每月工资汇报时，加入这些额外薪资，让数额与财务部的记录吻合，公司因此并未起疑。

一直到2015年12月，被告当时请假，没有参与准备工资汇报，没能即时将骗取的数目加入汇报中，结果财务部发现两个部门的总数额差了1971元4角。

经内部调查，公司发现被告在2012年4月到2015年11月之间，多开了81张支票，骗走公司共38万7592元。