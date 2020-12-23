为申请婚姻无效谎称妻拒行房 男子判监一周

（早报讯）快捷和便宜，也“不留痕迹”，21岁男子被发现出轨后，向老婆建议以她拒绝行房为由申请婚姻无效，结果他因在家事庭不实宣称老婆拒绝行房，昨日（12月22日）被判坐牢一周。

现年25岁的林春凌因于2017年在家事庭谎称老婆拒绝圆房申请婚姻无效（annulment），抵触刑事法典209节条文，昨日被判坐牢一周。

案情揭露，被告和现年24岁的中国籍女子王可晨于2017年1月19日注册结婚，婚后的七个月内多次行房。

同年6月中，老婆发现被告有婚外情，两人婚姻触礁。隔月，被告向老婆建议以她拒绝行房为由申请婚姻无效，一来能省下不少手续费，二来也能恢复“单身”而非成为“离婚人士”，而且这手续处理起来比离婚更快。

被告也答应老婆，以后仍会出现在她的父母面前，并答应她任何要求，老婆因此接受他的建议。

根据本地的法律，结婚未满三年的夫妻，能以一方无故拒绝与另一方圆房为由申请婚姻无效。

2017年7月19日，两人申请婚姻无效，此申请于同年11月生效。

调查发现，两人不仅在已婚期间行房，即便已申请婚姻无效后，仍分别在2017年8月和10月两度行房。法庭文件中并没有解释因何开始调查此事，但被告的妻子如今已返回中国生活。（人名译音）