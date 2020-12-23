宝洲筍粿红龟粿创办人逝世 嘱子孙守护“命根”

（早报讯）本地传统糕粿老字号宝洲筍粿红龟粿创办人昨（12月22日）逝世，临终前交代女儿、孙子把“命根”守护好，盼店面可继续发扬光大。

坐落在红山1巷亚历山大村第127座的宝洲筍粿红龟粿，是本地知名的传统糕粿老字号。由梁宝洲（80岁）与妻子在1985年创办，从流动小贩一路打拼，到落脚于亚历山大村咖啡店，每日手工现做现卖的红龟粿大受顾客欢迎。

梁宝洲昨晚于家中安详过世，继女洪英华（51岁）透露，父亲身体一向健朗，直到今年6月背部开始发疼，原以为是一般酸痛，但情况在一个月后没有改善。

直到8月中，洪英华在父亲发烧后，将他送院治疗，看见父亲日渐消瘦，决定进行检查才发现老人家患肺癌第四期。

随后，父亲接受化疗，病情稍有起色，但无奈在上个月6日中风，导致需中断治疗，入院两周。

“父亲不喜欢住院，我们之后把他接回家中，聘请看护照料，期间店铺由我儿子、丈夫和表姐打理。”

她透露，店铺是他和母亲的“命根子”，以前父母当流动小贩，自己曾到店里帮忙。原本是一名行政人员的她透露，母亲身体不舒服后，她才决定辞去工作，继承父亲的手艺。

洪英华坦言，虽然没血缘关系但两人感情如同父女一样好，父亲也把手艺传给她的儿子黄雍智（25岁），三代人一同打理店铺。父亲临终前，仍心系店铺交代他们要把店铺看好，洪英华也表示希望他们能秉持父亲的精神，将店铺发扬光大。

梁宝洲的遗体停柩在淡滨尼33街第358座组屋底层，于周六出殡。