疗养院男护士殴打坐轮椅老人 判监16周

（早报讯）为拿刀切苹果一事起争执，男护士在疗养院里对67岁坐轮椅的老人拳打脚踢，被判坐牢16周。

被告是36岁的瓦尔加斯，来自菲律宾。他在案发时是裕廊东众圣之家（All Saints Home）疗养院的护士，负责照顾疗养院的患者。他被控一项蓄意伤人罪，今早（12月23日）认罪。

受害者是一名67岁的阿叔，由于三年前一起车祸造成脑部创伤，需坐轮椅，自此居住在疗养院。

案情显示，去年5月25日傍晚6时左右，阿叔因想要切苹果，向疗养院一名职员要求拿一把刀，被拒绝后发脾气，不断按床后面墙上的呼叫按钮，呼叫护士支援。

被告上前解释为什么无法提供刀，但阿叔仍一直按墙上的呼叫按钮。按钮被职员关掉后，阿叔改按手拿的呼叫按钮，于是被告尝试拿走该按钮。

在争执期间，阿叔扯破了男护士的衣服。男护士因此发怒，于傍晚6时12分至21分之间，多次拳打阿叔的胸口，也踢了床架，还踢了阿叔的身体右侧。

阿叔的哥哥两天后探访时，得知该事件，疗养院的值班医生才为阿叔做身体检查。阿叔事后住院一周，哥哥也报警。医疗报告显示，阿叔右侧胸部疼痛。

被告事后还发简讯给在场的职员，要求对方不要告诉别人他打老人的事情，导致职员最初告诉警察，被告并没有打老人。