本地发现首例受B.1.1.7 变体病毒感染病患

（早报讯）本地发现首例受“B.1.1.7 ”冠病变体病毒感染的病患，患者是一名于近期从英国返新的17岁新加坡籍少女。

与此同时，另有11名近期自欧洲抵境的确诊病例，B.1.1.7 冠病毒株检测结果呈初步阳性，有待重复检测确认。不过卫生部强调，目前没有证据显示新的冠病毒株已在我国社区传播。

根据卫生部文告，已经确定携带B.1.1.7 变体病毒的这名病患今年8月到英国求学，并在12月6日回返新加坡。她抵境后在指定设施履行居家通知，7日开始发烧。

她8日确诊染病时已被计入本地新增病例。与她有过密切接触者已被隔离，并在隔离期结束时接受检测，但全部人的检测结果都呈阴性。

卫生部指出，由于这名病患抵境后就被隔离，因此我国能够避免变体病毒进一步扩散。

在英国被发现的“B.1.1.7 ”变体病毒，据报道传播速度比原先发现的冠病病毒快70%。当局是在英国出现这种更具传染性的病毒变体后，决定对最近从欧洲抵境的确诊病例进行病毒基因排序。

卫生部说，上个月17日至本月17日之间，从欧洲抵境的31个确诊病例中，除了上述已经确定或初步被认为可能感染这一变体病毒的12人外，另有12人确定不是感染这类病毒。其余五人的病毒载量则过低，无法进行基因排序；两人尚未接受检测。

卫生部强调，目前尚没有证据显示B.1.1.7 变体病毒在社区中传播，所有病例及他们的密切接触者都已经被隔离，或者在指定设施履行14天的居家通知。