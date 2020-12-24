（早报讯）美国隔夜股不受总统特朗普拒签新纾困法案的影响，道琼斯指数和标普500指数收涨。

美国总统特朗普不签署9000亿美元的新一轮经济振兴法案，但也没否决该法案，因此市场对此也显得毫不在意。

金融股引领道指收高，纳斯达克指数创盘中新高后收跌。

道指涨0.38%，报3万零129.83点；纳指下滑0.29%，报1万2771.11点；标普收升0.07%，报3690.01点。

新加坡海峡时报指数昨天上升6.08点或0.22％，闭市报2833.40点。

今日可关注的股票：

1.吉宝企业（Keppel Corp）旗下的吉宝置业中国（Keppel Land China）通过独资子公司上海丰窝公寓管理有限公司，与另外三家中国公司组成合资公司收购并发展上海的一幅地段。

这幅属于太仓市筑崇商务咨询有限公司的地段可兴建1600个住宅单位。

作为合资协议的条件，上海蜂窝以990万人民币（200万新元）收购太仓鑫武商务咨询有限公司的99%股权，另外也以1人民币现金向金地集团上海收购持有的1%剩余股权。

另一方面，吉宝企业旗下的吉宝置业（Keppel Land）通过子公司West Gem脱售持有的First King Properties全部股权，给ZGC King William Holdings。脱售价为GBP 7360万英镑（1亿3110万新元）。

2.美鹰酒店信托（Eagle Hospitality Trust）将不会为留任或重新委任现有的管理公司而另外召开特别股东大会。它将如期在12月30日召开原定的特别股东大会，委任新的管理公司。

该信托昨晚发布消息表示，它拒绝另外召开特大，因为美鹰酒店房地产投资信托管理公司（Eagle Hospitality REIT Management，简称EH-REIT管理公司）的股东就撤换现有管理公司指令而提出的上诉，已被拒绝。

3.亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）宣布通过优先献议（preferential offering）筹集5000万元。

每单位发行价为0.5525元，比信托周二至这项消息公布时所有单位的0.6008元交易量加权平均股价（VWAP）低8%。每1000个单位将配售77个优先单位。

筹集到的资金将作为收购澳大利亚的五座物流设施、New LAIVS Trust49.5%股权，以及Oxford Property Fund 40％股权的部分款项。