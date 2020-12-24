完成首次治疗 吴作栋上载接受放疗须戴的头罩照

（早报讯）不久前切除喉部可疑结节，正接受放射疗程的荣誉国务资政吴作栋，刚完成首次治疗。他上载照片显示放射治疗仪器，及自己在治疗过程中须戴上的特制头罩。

现年79岁的吴作栋昨天（12月23日）在面簿发布贴文和照片，解释自己接受颈部放射疗程时，得使用一个特制的头罩。

他写道：“这是量身定制的头罩，作用是固定我的头部，好让仪器可以照射我的喉头的问题部位。”

吴作栋透露，放射疗程进行时，他得忍住不能吞咽。“我专注着自己的呼吸，想着当下，进行一点正念练习。幸好，几分钟就过去了。一次疗程结束，下来还有19次。”

吴作栋上月中旬到医院接受激光手术，击碎肾脏内长达一公分的大结石后，发现喉部有个可疑结节（nodule）。活检证实结节带有癌细胞。

吴作栋在上周四的面簿发文中透露，他在切除结节后，颈部的核磁共振成像扫描（MRI）和胸部的电脑断层（CT）扫描都没发现有癌细胞的踪迹。但他仍须接受放射治疗，以确保所有的癌细胞都被消灭。疗程共20次，历时四周。

吴作栋坦白公开自己的健康状况，不少网民表示关心，纷纷为他加油打气，祝他早日康复。

在吴作栋面簿上留言的包括人民行动党前议员伍碧虹。她对吴作栋正同病症战斗表示难过。她写道：“你一定会克服病症。祝愿你保持内心的坚强和平静。当然也祝福你良好康复、健康长寿！”