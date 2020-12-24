【女生失踪遇害案】被告已聘律师团 将还押现场助查

（早报讯）19岁女生失踪13年遇害案，被控谋杀的35岁被告已经聘请律师团队代表，将继续还押，并被带回现场助查。

《联合晚报》日前报道，拉萨尔艺术学院一年级学生张玮凌（19岁，洋名Felicia）2007年离家后下落不明，事件当年备受关注。

案件原本已成为失踪悬案，但刑事侦查局取得突破，在本月15日逮捕涉嫌杀害她的35岁嫌犯阿赫马德·达尼尔（Ahmad Danial Mohamed Rafa’ee），并在上周四（17日）将他控上法庭。

根据控状，被告涉嫌于2007年6月30日，凌晨1时39分至上午7时20分之间，连同现年32岁的拉吉尔（Ragil Putra Setia）在马林台一个组屋单位内，共谋杀害19岁少女张玮凌。

拉吉尔不在本地，警方仍在寻找他协助调查。据传，拉吉尔可能在印度尼西亚。

达尼尔的案件今早过堂，来自卫达仕凯德律师事务所（Withers KhattarWong）的三名律师在庭上表示，他们已经接受家人的委托代表达尼尔。

控方表示，警方需要更多的时间调查，申请将被告继续还押，并且请求法官允许警方带他回到现场协助调查以及搜寻证物。

法官批准申请，并安排案件将在下周四（31日）过堂。

谋杀若罪成，被告将可面对死刑。