疑因未预约办理手续被拒 女子大闹建屋局中心

（早报讯）长发女疑没事前预约，到大巴窑建屋局中心办理手续被拒，竟对职员发飙，大吼大叫引发关注。

根据面簿专页All Singapore Stuff的一段逾两分钟的视频显示，一名身穿黑色上衣的长发女男友人陪同下，到建屋局中心门口，想要提交文件。

据视频显示，长发女当时拿着一叠文件放在职员桌上，大声对男职员说“这里是建屋局，我不在乎，我现在就要提交。”，并坚持要到二楼提交文件。

长发女间中还双手叉腰，男职员尝试解释，相信是要告知她需预约才能入内，但长发女毫不理会。另一名女职员见状，前来协助，长发女转而对她说：“我们是被邀请过来的。”

长发女更声称没人告诉她需要预约，更大声说：“不然我会这么做（预约），我不是笨（stupid）的，我也不是老人。”

长发女继续咄咄逼人，说可现场预约，更质疑为何对方不让她这么做。

据《新明日报》了解，视频中男女因没有预约，无法如愿办理手续，最终离开。

记者今早到事发现场，职员透露，所有人到建屋局，都需要先预约。

男友人一度向男职员大喊，还将口罩拉下。

长发女情绪激动，男职员也一度大声回复她，激动地说：“听我说”。

此时，长发女身边的男友人向男职员大喊，更拉下口罩，举起手指两度指向男职员。

当另一名男职员也上前了解情况时，男友人则劝长发女离开，过后再将自己的口罩戴好。

视频尾端，长发女仍不愿离开，最初一直被长发女质问的男职员则离开现场。