洋房劫匪狱中自杀 母：儿生前懊悔不已

（早报讯）2003年轰动一时的圣诞节洋房绑架案，被判终身监禁的蔡思连今年7月在监狱内轻生，八旬老母受访，说儿子多年来悔恨不已，出事前还告知多几年就能重获自由，十分期待。

绑匪陈平坤（51岁，运输公司老板）和蔡思连（58岁，清洁承包商）因欠债110万元，为还债铤而走险，在2003年12月25日圣诞节绑架一名7岁女童。

两人当时在杨厝港附近的朝阳道私人住宅区，蒙面闯入一栋洋房，掳走女童，落网后各面对一项共谋绑架和一项共谋勒索的控状，最后于2004年9月被判终身监禁，鞭打三下。

时隔16年后，蔡思连在今年7月8日疑想不开，于监狱内轻生，从4楼越过围栏，坠至3楼身亡。

记者日前到蔡思连母亲位于马林通道（Marine Drive）一带的住家，高龄82岁的老母含泪哭述，其他孩子一开始瞒着她，所以当时接获噩耗时，并不知道儿子是自杀。

蔡思连是家中老三，老母形容儿子孝顺，入狱前住在她家附近，时常去照顾她，一家人每一两个月都会去探监。

“每次见到儿子，他都说很后悔，原本拥有一个好家庭，但当年做那样的事却没三思而行，最终连累整家人。”

她透露，丈夫也很伤心，但没办法，人做错事就是一辈子的事了。

“之前探监时，儿子说多几年就可出狱，十分期待，我叫他出狱后和我住，我会照顾他，他还说好，没想到...”

老母感叹，一家人等儿子回家团聚，却没想最后是白发人送黑发人。

老母忆述，最后一次探望儿子是去年12月，因受疫情影响，之后都是通过视频和儿子见面。

“他在监狱的日子并不好过，吃不好睡不好，我们听了也不好受。”

她说，儿子出事后，他们虽然赶到医院，但还是没能见他最后一面，落得白发人送黑发人，至今伤心不已。

蔡思连的灵堂摆了5天，火化后骨灰安置在万礼火化场的骨灰塔。