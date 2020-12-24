本月28日起 群组体育活动人数上限从五人放宽至八人

（早报讯）从本月28日起，参与群组体育活动的人数上限，可从五人放宽至八人。

新加坡体育理事会今天（12月24日）发出更新版的指导建议，就我国从本月28日起步入病毒阻断措施解封第三阶段，向公众、运动项目主办方和体育设施业者，提供有关恢复体育活动及安全管理措施等信息。

从解封第三阶段开始，参与群组体育活动的人数，每组不能超过八人，比之前每组不超过五人放宽 。

此外，体育和休闲设施目前每10平方米只能容纳一人，下来将放宽至每8平方米一人。但即使步入解封第三阶段，体育设施无论面积多大，如果要容纳超过50人，事先仍须获得体理会批准，与解封第二阶段时相同。

体理会指出，进行一般的运动时，人与人之间的安全距离仍应维持在两米；在室内进行高强度运动，则应继续维持三米距离。

至于肢体接触运动（contact sports），涉及长时间肢体接触的运动如摔跤和巴西柔术等，参与者之前得遵守每组不能超过五人的限制，下来人数上限将放宽至八人。参与者不应随意更换组别，换组之前得完成14天的“冷静期”。换句话说，这14天内，有意换组的公众不能与新或旧的组员一起进行相关运动。

体理会仍不鼓励人们共用体育器材，并提醒公众运动时应时刻戴着口罩，除非进行剧烈运动。