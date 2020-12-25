疫情下度过圣诞 各教堂严格遵守防疫措施 确保信徒安全过节

（早报讯）今年圣诞节在疫情之下度过，各所教堂严格遵守防疫措施，网上预约、测量体温及坐席分区等措施丝毫不放松，确保信徒安全过节。

目前的病毒阻断措施解封第二阶段期间，宗教场所每次最多只允许100人同时出席宗教集会及仪式。

本地多数教堂并没有参与让人数上限增至250人的试验计划。以天主教堂来说，32所教堂中，仅约10％参与试验计划。位于汤申路上段、拥有约5000名教友的圣神堂（Church of the Holy Spirit）自上月起开始试行让多达250人入场，也是第一所试行计划的教堂。

圣神堂平安夜举办三场崇拜，今天圣诞节则有四场。该教堂严格遵守安全管理措施，平时可容纳2000人的主殿分为上下两层，划分为五个区，每区只容纳50人。各区之间区隔开来，并保持至少三米距离。该教堂也只允许网上预约的信徒入场。

圣神堂神父理查德·安布罗斯（Richards Ambrose）说，有些信徒起初对网上预约等措施感到不习惯，但如今多数人都适应了。“教徒4月复活节时无法上教堂。如今圣诞节，教徒很欣慰能再次参与群体崇拜活动……较遗憾的是，每场崇拜目前只允许最多250人，仍有不少教徒不能够参与。”

一些已开始试行让多达250人入场的教堂，仍采取谨慎态度，并未让人数达上限。

有约1200名教徒的卫理公会大巴窑英文堂，上月底参与试验计划，开始时只开放让最多150人入场，上个月初将上限放宽至200人，圣诞节期间仍维持这个上限。该教堂将可容纳900人的圣殿划分为四个区。该教堂平安夜进行两场崇拜；圣诞节则开办三场。

教堂发言人说：“我们要尽力确保教会环境的安全。鉴于目前须遵守的安全管理措施，我们应先确保自己能从容应付最多200人上限的相关安排，才考虑进一步放宽。”

对许多基督徒来说，能参与实体的圣诞节崇拜，意义深远。

卫理公会大巴窑英文堂教徒温佩红（57岁，退休）说，早前通过线上直播参与崇拜活动，过程虽顺畅方便，但总觉得缺少了什么。“当局允许教徒重返教堂以来，我就选择参与实体的礼拜活动。圣诞节能在教堂里同其他教徒一起聆听布道，大家能彼此问候，尽管隔着距离，仍是一种福分。”

属于同一教会的产品经理冯健麟（30岁）说，今年的疫情令他意识到圣诞节的真正意义是亲友之间的关爱。“这期间，教友们互相帮助，包括捐赠电子设备给有需要的教友，让他们能观看线上崇拜活动。科技虽可弥补社交距离造成的一些缺憾，但始终无法取代大家在教堂参与崇拜的体验。”

圣神堂教友劳伦斯·杰里迈亚（55岁，Lawrence Jeremiah）12岁起开始上圣神堂，校务经理当教会义工超过30年，今年碰上冠病疫情，对他来说是最具挑战的一年。

他说，疫情暴发后，教堂在阻断措施期间关闭，许多教友包括他，感到恍然若失。

“身为教徒，我们对教会有归属感。在家线上进行崇拜，感觉不一样，尤其不能参与圣体礼仪（Eucharist），让我很难适应。虽然身为虔诚教徒，我们在任何地点都能进行崇拜。但来到教堂，则能更亲近我们的信仰。”

劳伦斯自小参与教会的义务工作，如今是圣神堂牧灵委员会主席，也负责管理礼宾部。

他指出，今年要适应的转变尤其多，特别是要帮忙教堂做各项安全管理措施的安排，以及向一些教友解释严格执行各种防疫措施的必要。

“以往，教友们随时都能来教堂，如今却要预约，我们起初要花一点耐心向教友说明。但身为教友，我很乐意为教堂服务，帮助教堂恢复实体崇拜活动，恢复以往的活跃气氛。”