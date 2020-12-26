卫生部正调查一名新病患是否与文华酒店感染事件有关

（早报讯）卫生部正调查昨天（12月25日）列入确诊名单的一名病患，是否与文华酒店感染事件的13名病患有关。

根据卫生部文告，这名病患是47岁的男性新加坡永久居民，他10日自菲律宾入境，随后曾在乌节路文华酒店履行居家通知，并在20日卫生部开始调查文华酒店感染事件时，移往另一个指定设施。

这名男子19日和21日曾经进行两次拭子检测，结果都呈阴性，但他24日居家通知结束回家前的检测结果却呈阳性，因此隔天从住家被送往医院。

此外，一名从英国抵境的21岁男性新加坡公民在居家通知结束后出现症状，但他血清检测结果呈阳性，意味是较早前受感染，不会传染给他人。

这名男子7日入境，并在指定设施中履行14天居家通知。他17日聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阴性，但23日开始咳嗽，并于同日在一家医院检测为阳性。病患原始样本后来经国家公共卫生实验室复检确认为阳性，但24日第二次采样的检测结果却是阴性。

除了这名男子，我国昨天新增的14起境外输入病例中，还有一人出现症状，他是一名曾经到过韩国和美国的43岁男性新加坡公民。

14人当中也包括一名从印度尼西亚入境的39岁女性工作证件持有者，以及一名从印度入境的29岁女性家属准证持有者，两人曾分别和其他早前确诊的病例有过接触。

昨天没有新增社区病例或客工宿舍病例，所有病例抵达新加坡后都已接获居家通知。截至25日中午，本地累计确诊病例达5万8509起。

目前在本地确诊的病患当中仍有31人留院治疗，无人在加护病房留医；另有97名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离。今天共有20人出院或迁出隔离设施，累计康复人数增至5万8352人。