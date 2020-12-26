圣诞假期热门场所 人潮多但没现群聚

（早报讯）多个公共场所在圣诞假期并没有出现人挤人的情况，一般周末和公共假日挤满了外籍女佣的地方，也没有出现群聚，大部分人在遵守安全条例下欢度圣诞。

记者昨天下午走访几个热门场所发现，人潮虽多，但并没有比正常周末来得多。比如，经常挤满人的巴耶利峇地铁站外广场以及乌节路一带，人流没有明显大量增加。这两个地点的商场人潮也没有挤得水泄不通的现象。

户外场所如东海岸公园和滨海堤坝则依然受公众喜爱，但大家还是有遵守安全距离措施。

在本地工作将近18年的菲律宾籍帮佣菲尔·马盖特（Fe Margate，49岁）因冠病疫情，今年无法回乡与家人共度佳节。她受访时指出，过去几乎每年都会回国庆祝圣诞佳节，但因疫情带来的出入境限制，今年就选择留在我国，趁公共假日与朋友相约到东海岸公园庆祝圣诞。

马盖特说：“不能回家和家人过节当然有点伤感，但至少能和朋友到公园野餐庆祝。”

她的朋友雷西尔·阿兰纳雷斯（Ressiel Allanares，34岁，帮佣）受访时则说，通常每年这个时候，自己的雇主也会出国旅游，她则会回家探亲，但今年大家都留在新加坡过圣诞。

雷西尔说，她们平时星期天休息日并不常来东海岸公园，因为人潮非常多。“虽然是圣诞节，但不是所有的帮佣都能放假休息，所以公园里还不算人很多。我们很幸运雇主都让我们放假。