文社青部公布宗教场所第三阶段解封细节

（早报讯）12月28日起，到宗教场所出席宗教集会及仪式的人数限制，除了将放宽至250人，宗教机构和组织也可在举行集会或仪式时，于同一场所为另外150人，分区开办宗教课等活动。

文化、社区及青年部今天（12月26日）在“宗教团体危机预备计划”（Crisis Preparedness for Religious Organisations，简称CPRO）的官网上，针对宗教场所的最新解封措施，公布相关实施细则。

政府本月中宣布，我国将于28日进入解封第三阶段，到宗教场所出席宗教集会及仪式的人数，届时可从目前的100人增至250人。入场信众须分五个区，每个区最多50人。

根据文社青部公布的实施细则，宗教机构和组织在为250人举行宗教集会或仪式时，可同时在同一场所，为另外最多150人进行宗教课程、牧灵活动等属于非集体祈祷的宗教活动。每班人数不可超过50人。目前这类活动的总人数顶限是100人。

此外，所有宗教场所在第三阶段举办集会和仪式时，也能进行现场唱诵歌乐活动，但须落实安全管理措施。例如在活动进行时，最多可有10人同时除下口罩，但当中最多只有五人可进行演唱，以降低飞沫传播的风险。

参与现场表演的人员与信众之间也须保持至少三米的安全距离。除了获准除下口罩领唱的人员，其他所有的人包括观众都不得在集会或仪式中唱诵。

文社青部指出，宗教机构和组织责人必须在第三阶段活动开始前最少三天，向当局提交安全管理计划，包括人手调配等。

公众欲知更多详情，可上网：https://www.cpro.gov.sg/