玩滑板被劝阻 青少年拍阿叔头惹议

（早报讯）一群青少年在国泰戏院外玩滑板，疑不满白发阿叔劝阻，结果与阿叔起争执。他们不止故意弄掉阿叔的手机，还用手拍了阿叔的后脑勺，并拍下视频羞辱他。该视频在网上引起关注，网民指青少年欺负老人家。

面簿星期五（25日）流传出一段视频，显示一群拿着滑板，没戴口罩的青少年在国泰戏院（The Cathay）外与一名白发阿叔起争执。

该视频是经过剪辑而成，由多个画面组成。视频一开始可见青少年用双手推撞阿叔，还用手指着阿叔的脸大骂。当时有至少四名少年在场，与阿叔和他的女同伴起争执。

期间，阿叔用英语对少年说：“这里不是你私人的房地产”，岂料在场的另两名少年大声回呛：“这也不是你的房地产对吗？白发老头，圣诞老人！”

他们还用手指着阿叔的脸并朝他爆粗口。之后，阿叔转过身拿出手机，青少年怒气冲冲走上前，一下子就把阿叔的手机打落地上。

视频过后切换画面，显示阿叔和女伴转身离开后，其中一名少年怒气未消，特意追上前，用手拍了阿叔的后脑勺。

视频被放上网后，网民纷纷留言谴责这群青少年的行为，指他们态度嚣张无礼，对年长人士没有尊重。

青少年玩滑板屡劝不听 保安：感无奈

乌节路一带经常有青少年玩滑板，附近两座大厦的保安受访说，这些青少年屡劝不听，让他们感到无奈。

根据上述视频，这群青少年除了在国泰戏院外头玩滑板，也自明苑（Ming Arcade）附近溜达玩耍。记者走访明苑时，保安阿鲁（48岁）指一年多前开始，每逢周五就会有多名青少年分批来到明苑外头玩滑板，令他非常困扰。“这里不能玩滑板，因为经常有车子进入，而且人流量也很高，随时可能发生意外。”

不愿具名的国泰戏院保安则说，国泰戏院前方的空地经常有年轻人来玩滑板，但因那里不是他们管辖的范围，所以无法阻止。他指曾看过警察上前劝阻，但问题依旧没改善。