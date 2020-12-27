又一起冠病确诊者 或与乌节文华酒店感染事件有关

（早报讯）又有一名新增冠病病患曾在乌节文华酒店履行居家通知，卫生部正在调查这名从马来西亚入境的女子，是否与早前确诊的13起病例有关。

根据卫生部文告，这名23岁女子持工作证件，没有症状。她原本住在文华酒店，但在卫生部于20日着手调查上述13起病例时，被转移至另一指定设施。

女子本月19日和21日接受冠病拭子检测时，结果呈阴性。她在平安夜（24日）结束居家通知前再接受检测，结果却呈阳性，隔天被送往医院。国家公共卫生实验室进行的确认检测，结果也呈阳性。

尽管如此，国家公共卫生实验室前天（26日）采集的第二份样本，结果却呈阴性，血清检测也呈阴性。卫生部正在调查这名女子是否与早前确诊的13起病例有关。

本地今天（27日）新增五起冠病确诊病例，全属境外输入。这是连续第六天没有社区病例，单日新增病例也是近两周来最低。

新增病例中，三人是来自印度尼西亚和菲律宾的女佣，年龄介于33岁至38岁，其余一人则是从乌克兰返新的33岁男性新加坡永久居民。

确诊病患近期到过的地点也增加两个。它们是位于武吉巴督西8道的咖啡厅Cuppafield（24日下午12时50分至1时30分）和裕廊东IMM的海底捞火锅店（24日晚上9时15分至12时）。