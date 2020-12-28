（早报讯）因投资者在圣诞节前夕交易兴趣减少，新加坡股市上周市场相对淡静。反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数上周四圣诞前夕小幅上扬，闭市报2842.04点，涨0.30％或8.64点。

美国股市方面，三大股指均收涨，标普500指数收高，让投资者带着希望进入圣诞长周末。美国刺激协议即将达成、英退贸易协议达成，以及正在接种疫苗，都预示本周倒数进入明年，将迎来更光明的日子。

道琼斯工商指数收涨0.23%，标普500指数收高0.35%，纳斯达克指数收升0.26%

下列为今早开市前可关注股票：

1. 先锋医疗产业信托（First REIT）的管理公司今早在发给信托单位持有人的通函中，概述了信托的未来重组，注资和重新定位的计划。这包括重组它在印度尼西亚医院的主租约如PT Lippo Karawaci（LPKR）和PT Metropolis Propertindo Utama（MPU）等。

此外，它也献议继续展开发售附加股计划，发售约7亿9106万附加单位，每附加单位价格0.2元，以筹集约1亿5820万元的资金。这些附加单位是在可弃权的基础上，符合条件的单位持有人，将按每100个现有单位可认购98个附加单位的比例分配。

2. 赫比国际（Hi-P International）委任德勤为独立财务顾问，就YHT Venture公司收购赫比的献议提供咨询。

赫比国际最大股东、主席兼总裁姚晓东独资拥有的YHT Venture公司，日前提出全面收购献议，并打算在完成收购后把赫比国际私有化。该股上周四收报2元，与收购价持平。

3. 学前教育中心迈杰思（MindChamps）委任前政务部长张思乐为首席独立董事、薪酬委员会主席，以及加入审计和提名委员会。

4. 惠胜置地（Hatten Land）回复新加坡交易所针对公司延迟脱售子公司Gold Mart的质询时说，交易延后是因为收购款项的付款行政程序因为冠病疫情而中断。

5. 吉宝置业（Keppel Land）以7360万英镑（约1亿3110万新元），将子公司First King Properties（简称FKP）的100％股权脱售给ZGC King William Holdings。

FKP拥有一栋九层楼高的永久地契办公楼，位于英国伦敦威廉王街75号（King William Street）。