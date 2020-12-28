新加坡-新西兰DEPA1月7日生效

（早报讯）我国与新西兰签署的数码经济伙伴关系协定（Digital Economy Partnership Agreement，简称DEPA）已获得核准，并将于明年1月7日起生效。

贸工部周一发布文告，宣布这个事项。

DEPA是我国缔结并签署的第一份数码经济相关协定。我国是于今年6月与新西兰和智利签署该协定。

贸工部指出，该协定可让我国企业在与智利和新西兰的合作伙伴进行数码化交易或开展业务时，有望起着更高效率、更高信任度、以及降低成本或数码业务障碍。

贸工部也说，加拿大最近表示有兴趣加入DEPA的商讨，我国对此表示欢迎。

贸工部说：“我们期待与加拿大和其他志同道合的伙伴合作，加强连通性，以便在数码经济中创造更多机会。”

新加坡正积极建立广泛的自由贸易协议和其他数码合作倡议网络。

其中，由我国发起的DEPA，是全球首个关于数码经济合作的国际协定，其涵盖的课题包括电子发票、电子付款、数码身份验证，以及人工智能监管等。

还协定将建立数码贸易的通用规则，并促进各方在数码经济中各种新课题的合作。与此同时，它能促进不同国家的数码系统之间的相互操作性。

除DEPA之外，我国也结束了与澳大利亚的数码经济协定谈判工作，该协定已在今年12月8日生效。

本月，我国则和英国一起宣布，双方计划在明年初就一项数码经济协议启动谈判，该协议的重点是金融科技，网络安全和跨境数据自由流通等组主要领域。

我国还开始与韩国就《韩新数码伙伴关系协定》（Korea-Singapore Digital Partnership Agreement）进行谈判。