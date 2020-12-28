涉鲁莽致伤他人 涉毒文身汉被捕

（早报讯）26岁文身男子涉嫌鲁莽行为导致他人受伤和涉毒，躲在裕廊东的组屋单位内，警员凌晨带着警犬到场寻找男子踪迹，调查七个小时后将他逮捕归案。

事件发生在今天（12月28日）凌晨4时左右，地点是在裕廊东24街第257座组屋。

《联合晚报》接获读者通报，指凌晨时分该组屋出现大批警员，一名男子躲在二楼的单位内不肯不出来。

记者走访现场时，居住在附近的王金枝（72岁，家庭主妇）说，一早起来打算出门买菜，就发现组屋楼下出现三四辆警车，本来以为只是普通警察要抓人。

“我买完菜回来的时候，警员还没撤离，还看到警察特别行动指挥处的警员到场，感觉大事不妙。”

居民法瓦兹（34岁，送餐员）指出，事发时就被脚步声吵醒，出门一看发现组屋有多名警员。

他说，警员一直上下二楼和三楼的单位，后来才惊觉警察要逮捕的人就在二楼。

“警员在二楼其中一间单位的门口，最后看到该单位有人开门，一名男子就被警员带走。”

由于组屋出现大批警员，现场气氛紧张，不少居民也纷纷跑出来到组屋底楼围观，文身男子最后被警方上铐。

文身男被逮捕时，身穿黑色上衣和短裤，手脚和脖子都布满文身，左膝盖上还有纱布包扎，双手被上铐由警方带入警车。

警方证实，26岁男子因涉嫌鲁莽行为导致他人受伤和涉毒，今早11时在裕廊东24街被逮捕。

警方调查还在进行中。