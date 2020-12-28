多个景点为人潮增加做准备

（早报讯）新加坡今天（12月28日）进入解封第三阶段，一些景点为人潮增加做准备。其中，滨海湾花园安装自动人数计算器和自动体温测量仪，并打算增聘人手控制人潮。

滨海湾花园是获准提高访客人数的其中一个景点。其景点营运处长邱祯祥受访时说，将借助科技与增加人手，以控制人流，避免大群人聚集。

花园采用的科技包括自动体温测量仪与自动人数计算器，如果有发烧的访客进入园区，自动体温测量仪会发出警报。

邱祯祥说，虽然已为年底佳节增聘部分时间员工与保安，但随着全国进入解封第三阶段，将聘请更多员工与保安维持秩序。

不过，他强调维持安全旅游体验是大家的责任，他希望访客体谅参观花园时的诸多不便。“与其周末人多时来访，大家也可以平日来参观，在较少人的情况下享受休闲时间。”

在解封第三阶段，旅游景点的访客人数可从容量的一半增至65％。据报道，有10多个景点申请增加容量，目前有四个景点获准。

另一个获准提高访客人数的景点是动物园。管理动物园的新加坡野生动物保育集团的发言人受询时说，动物园会派出更多安全大使，确保访客保持距离，尤其是在人多的日子。

由于现在是学校假期，动物园今早仍然看到大批家长带着孩子去参观，但一组八人出游的并不多。

其它景点如新加坡环球影城与滨海湾金沙艺术科学博物馆等，则不愿置评。