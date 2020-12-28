裕廊飞禽公园下月庆祝50周年 票价仅2.5元

（早报讯）裕廊飞禽公园下月庆祝50周年，门票只要2.5元。

飞禽公园今早（12月28日）发文告指出，公园自1971年开放至今，即将在下月3日迎来50周年纪念日。公园于是特地决定以1971年开幕时的票价2.5元，接待所有本地居民。

这项优惠活动为期一个月，从1月1日起，持续到1月31日。门票仅可在网站上预购，以便落实园内人流管理和安全距离等措施。进园后其它额外费用，都需通过免触形式支付。

飞禽公园说，开园50年来，公园已接待约3000万名本地及海外访客。庆祝活动期间，公园将特别设立一个蛋形平台，让访客回顾过去50年的点点滴滴及重要历史时刻。访客也可通过社交网站上载曾在公园内拍摄的照片，并附上#JBP50的标签。这些照片也将作为社区记忆，收录在平台上。

此外，下月起，园内还将举办一系列特别表演。担当表演的就包括公园内的元老级鸟儿，鹦鹉“Big John”。它于飞禽公园开幕当天就已成年，如今超过50岁，是园内最年长的鹦鹉。

飞禽公园指出，1月的活动仅为园区成立50周年系列活动的一部分，访客还可期待之后会有更多活动。“其中包括3月时，公园将会有首个数码步道及其他活动和推广计划。更多细节将在稍后公布。”