不堪网络霸凌 踢踏舞狮表演女生退出妆艺

（早报讯）不堪网络霸凌和骚扰，原本计划在明年妆艺大游行中用踢踏舞呈现“舞狮”表演的年轻女舞蹈员决定退出，主办方人民协会也将把踢踏舞环节从节目中抽出。

《联合早报》日前报道，明年妆艺大游行其中一个表演环节，将有“舞狮”跳起踢踏舞，幕后筹备的视频推出后，不只掀起本地龙狮界强烈反弹，更引发网民留言谩骂舞蹈员。

根据人协、新加坡武术龙狮总会（简称武总），以及负责踢踏舞舞狮表演的舞蹈学校国际舞蹈光谱（Dance Spectrum International，简称DSI）今天（12月28日）发表的联合声明，DSI在考虑到网络霸凌事件对年轻舞者的影响后，该校决定退出明年的妆艺大游行。

人协和武总对DSI的决定表示尊重，也向舞蹈学校表达支持和声援，盼受影响的舞蹈员能从伤害中恢复过来。人协也指出，将把踢踏舞环节从节目中抽出。

据原先规划，踢踏舞舞狮属于明年妆艺“百狮”表演的其中五头。“百狮”项目长四分钟，五头“狮子”跳踢踏舞的环节只占15秒至20秒，其余95只狮子都由传统舞狮团呈现。然而，当幕后筹备的视频播出后，踢踏舞舞狮遭到传统舞狮团以及网民的强烈反对，批评这不伦不类，甚至有舞狮团发起请愿书，希望取消这段演出。

人协今天在联合声明中指出，妆艺的工作委员会过去一周，已分别同武总和DSI开会，以讨论各方顾虑，试图寻找解决方法。

联合声明说：“三方也一致认为，虽然我们欢迎外界对艺术形式表达不同意见，但我们不容忍在社交媒体上发布伤害性的言论，并对个人进行人身攻击。这与我们期待看到的优雅和包容社会不符。”

人协也向DSI负责人、所有努力练舞的年轻舞蹈员以及她们的家人致谢，并盼未来仍有合作机会。