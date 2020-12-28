涉毒文身汉拒捕 开车逃撞八辆车两警员受伤

（早报讯）26岁文身男子因涉嫌鲁莽行为导致他人受伤和涉毒被捕，警方发文告揭露，男子原来是一名通缉犯，被捕前曾开车逃跑，撞了七辆汽车和一辆警车，两名警员在事故中受伤。

据早前报道，一名26岁文身男子涉嫌鲁莽行为导致他人受伤和涉毒，今早（12月28日）在裕廊东24街第257座组屋被捕。当时，现场出现大批警员，涉案男子一度躲在二楼一个单位内不肯出来。

警方今晚发文告指出，涉案男子涉及持危险武器伤人和在驾照吊销情况下开车的案件，但他弃保潜逃被警方通缉。他也因为没到中央肃毒局进行尿液检验及毒品服用检测，而被肃毒局通缉。

根据文告，警方在今天清晨4时左右，于武吉巴督33街的一个露天停车场展开逮捕行动，但男子拒绝合作，并且企图开车逃离。过程中，他撞到了七辆停在停车场内的汽车和一辆警车。

两名年龄分别为27岁及33岁的警员在事故中受伤，并在神志清醒的情况下送往黄廷方综合医院接受治疗。两名警员在治疗伤势后，已经出院。

男子逃离现场后，警方随即展开全岛行动寻找男子及所驾驶汽车的下落。警方于今天清晨5时10分左右在裕廊东24街第257座组屋，找到他的汽车。通过警方闭路电视，警方确定男子进入该座组屋的一个单位。警方在单位内以鲁莽行为导致他人受伤和涉毒的罪名，逮捕男子。

男子明天将在两项鲁莽行为造成他人受伤的罪名被控上法庭。一旦罪成，可被判监长达一年或罚款最高5000元，或两者兼施。警方针对案件的调查正在进行。

中央肃毒局也在调查涉案男子参与的毒品活动。